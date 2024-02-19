Ексрадник Офісу Президента Олексій Арестович не вважає стежку співробітників Служби безпеки за журналістами Bihus.Info чимось неправильним та поганим, оскільки, на його думку, це — один з обов’язків спецслужби.

Про це він сказав в інтерв’ю журналісту Василю Голованову, пишуть «НикВести».

— Я не бачу нічого страшного в тому, що СБУ за кимось стежить. Тому що СБУ для того й існує, щоб за усіма стежити, — зазначив Олексій Арестович.

Журналіст уточнив: СБУ має стежити за всіма чи тільки за тими, хто несе загрозу нацбезпеці.

— Так якщо ти не будеш слідкувати, ти не встановиш, чи несуть вони загрозу національній безпеці. Спочатку треба послідкувати. Тому я не втрачаю свідомість, коли кричать «переслідування журналістів», — відповів Олексій Арестович.

Він також заявив, що журналісти Bihus.Info робили про нього замовні критичні матеріали.

— «Бігуси» мене особисто тричі переслідували. А перший критичний матеріал, який на мене з’явився, був створений Денисом Бігусом і називався «Лжец, тролль и девственник». З того часу, як мені відомо, він двічі брав на мене персональне замовлення. При тому, що він «чорний квадратівець», а «чорні квадратівці», як відомо, не здають один одного ні за яких обставин («Чорний квадрат», театральна студія у Києві, — прим.). Бігус і його помічниця Аліса — щасливі винятки. Я дуже погано до них ставлюся персонально, бо знаю, хто вони. Я знаю, що таке ринок розслідувань в Україні, наскільки це чорні та цинічні історії, де все продається і купується. І коли вони стають у благородну позу і кричать «Ми — журналісти!», я в принципі не вірю і не хочу навіть звертати уваги, — сказав він.

Водночас Олексій Арестович зазначає, що треба розібратися, чи повинні працівники Департаменту захисту національної державності СБУ (ДЗНД) взагалі займатися такими справами, як стежка за журналістами.

— Чи так воно (ДЗНД, — прим.) правильно розподіляє зусилля? Мені здається, що люди, які 30 років «видавали білети» ні в чому невинним ректорам університетів та іншим трапившимся у сфері журналістики, з приходом війни були вимушені виконувати реальні завдання, просто не впоралися з задачею, — сказав він.

Олексій Арестович зазначив, що важливе питання — хто поставив їм задачу слідкувати за Bihus.Info і чи було це справді питанням нацбезпеки. Він додав, що не можна просто так під час війни «кинути» 30 офіцерів займатися подібною справою.

— Голова СБУ Малюк говорить, що це було їхньою самодіяльністю. Принаймні, це випливає з його слів. Що ці товариші осоромили СБУ, яка героїчно бореться (з ворогом, — прим.), викрила 47 агентурних російських мереж. Говорить навіть, що вони поїхали на фронт (причетні до стежки, — прим.). Ця тема скандальна з усіх сторін: скандальні журналісти-розслідувачі, скандальна частина СБУ, яка стежила за ними. А сам факт стежки мене не лякає абсолютно. Тому що це нормальна діяльність спецслужби. Вона повинна контролювати оперативну обстановку в країні та мати можливість на неї впливати. Якщо вони не стежать ні за ким — вони, як хірург без рентгену: різати наче треба, а де — невідомо, — сказав він.

Що сталось?

Керівник проєкту Bihus.Info Денис Бігус заявив, що невідомі прослуховували, а також стежили за колективом видання декілька місяців підряд.

Таку заяву він зробив, коментуючи відео, на якому працівники видання вживали наркотики на корпоративі в заміському будинку. На відео був присутній також запис телефонних розмов журналістів, під час яких вони домовляються привезти ці речовини. Тепер на редакцію чекають кадрові чистки.

Пізніше журналісти звернулися із проханням допомогти ідентифікувати осіб, які, ймовірно, причетні до стеження за командою розслідувачів.

А ввечері 5 лютого команда проєкту опублікувала розслідування, в якому доводить, що в етнокомплексі «Українське село» за ними стежили саме співроботники Служби безпеки України.

Після цього у Службі безпеки України заявили, що окремі співробітники проєкту Bihus.Info були клієнтами наркодилерів і допомагали постачати наркотики іншим людям.

Також 6 лютого стало відомо, що Держбюро розслідувань буде розслідувати справу про незаконне стеження за журналістами проєкту Bihus.Info. Зазначається, що вже відкрито кримінальне провадження, відповідно до частини 1 статті 359 ККУ — незаконне встановлення та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації у приміщенні заміського комплексу на території Київської області.

Працівників Служби безпеки України, які стежили за журналістами Bihus.info, перевели для виконання бойових завдань у Донецьку та Луганську область.

Затримання редактора «НикВести»

Нагадаємо, у 2016 році, ввечері 24 серпня, у День Незалежності, керівник ДЗНД управління СБУ в Миколаївській області під надуманим приводом запросив до будівлі управління головного редактора «НикВести» Олега Деренюгу «для обміну інформацією». У результаті це закінчилося чотиригодинним допитом та вилученням у журналіста мобільного телефону з порушенням норм кримінально-процесуального законодавства.

Єдине пояснення, яке після затримання офіційно дали силовики, — це те, що за допомогою даного телефону було нібито здійснено дзвінок із хибним повідомленням про мінування Соборної площі в Миколаєві.

Сам Олег Деренюга пов’язував допит і відібрання телефону зі своєю професійною діяльністю.

Пізніше «НикВестям» вдалося зняти арешт телефону у суді, а в СБУ визнали, що журналіст нічого не мінував.

Про деталі справи читайте тут.