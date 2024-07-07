Зустріч Володимира Зеленського з міністром оборони Великої Британії, фото: ОП

Сьогодні, 7 липня, в Одесі пройшла зустріч президента Володимира Зеленського з новопризначеним міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі.

ЯК повідомляє пресслужба ОП, під час зустрічі політики обговорили оборонну підтримку та двосторонню співпрацю України та Британії.

Президент відзначив оборонну співпрацю зі Сполученим Королівством, що дає нашим бійцям змогу захищати Україну й на морі, і на суші, зокрема завдяки далекобійній зброї.

Під час зустрічі обговорили реалізацію безпекової угоди та підготовку до підписання нової — документа про співробітництво між двома країнами терміном дії на 100 років.

Джон Гілі запевнив, що Королівство продовжить підтримувати Україну.

«Ви маєте найміцнішого друга України в особі Великої Британії. У нас є можливості й надалі нарощувати підтримку України», — зазначив він.

Також Президент разом із міністром оборони Великої Британії заслухали доповідь командувача Військово-Морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи про оперативну ситуацію в Чорному морі.

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III прийняв відставку Ріші Сунака з поста прем'єр-міністра та провів аудієнцію з його наступником Кіром Стармером.