Інвесторка Халла Томасдоттір, яка перемогла виборах президента Ісландії, фото з відкритих джерел

На виборах президента Ісландії перемагає інвесторка, бізнесвумен Халла Томасдоттір.

За неї проголосували 32,8% виборців, повідомляють ісландські медіа.

Її найближча конкурентка, колишня прем’єр-міністр Катрін Якобсдоттір набрала 25,7%. Так, Халла Томасдоттір буде другою жінкою на посаді голови країни. Вона стане наступницею Гвюдні Торлаціус Йоуганнессон, який йде у відставку після двох чотирирічних термінів.

Халла Томасдоттір активно підтримує освіту, виступає за розширення прав і можливостей жінок, прозорість бізнесу і сталий розвиток. Вона заступить на посаду президента 1 серпня наступного року.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.