Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню. Фото: Annabelle Chih / Getty Images

У четвер 23 травня Китай розпочав дводенні військові навчання навколо Тайваню.

Про це пише Reuters.

У Китаї заявили, що військові дії за участі армії, флоту, авіації та ракетних сил у районах навколо Тайваню розпочались о 7:45 (за місцевим часом). Вони проводяться в Тайванській протоці, на північ, південь та схід від Тайваню, а також у районах навколо контрольованих Тайванем островів Кінмень, Мацу, Вуцю та Доньїнь.

«Це також суворе покарання за сепаратистські акти сил незалежності Тайваню та суворе застереження від втручання та провокацій з боку зовнішніх сил», — заявили представники Китаю.

Китай оголосив про військові навчання через три дні після того, як Лай Чін Те вступив на посаду нового президента Тайваню.

Раніше уряд Китаю запровадив санкції проти трьох американських компаній — виробників зброї за продаж їхньої продукції Тайваню, заборонивши їм проводити торгові операції з китайськими контрагентами та інвестувати в Китай.