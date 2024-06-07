Президент Франції Емманюель Макрон та Президент США Джо Байден / Фото з відкритих джерел

Президент Франції Емманюель Макрон у нещодавній телефонній розмові запропонував лідеру США Джо Байдену відправити війська до України, аби ті навчали українських солдатів. Байден таку пропозицію не підтримав.

Про це пише Politico, посилаючись на власні джерела.

За даними видання, Джо Байден висловив стурбованість, що така ініціатива матиме погані наслідки. Він вважає, що західні війська можуть опинитися на лінії вогню, що призведе до ескалації конфлікту.

Як пише Politico, розмова закінчилася нічим, що, зрештою, влаштувало як лідера Франції, так і президента США. У видані зазначають, що погляди Макрона і Байдена не збігаються у кількох важливих питаннях: Білий дім бачить у ньому щось на кшталт дикої карти, а президент Франції закликав до таких варіантів політики в Україні, які змушують адміністрацію Байдена нервувати.

Нагадаємо, президент Еммануель Макрон заявив, що війна в Україні є «екзистенційною для Європи та для Франції», проте наголосив, що Франція «ніколи не буде вести наступ». Він сказав: «сьогодні ми не в такій ситуації, проте всі ці варіанти можливі».

Як свідчить опитування, приблизно половина опитаних французів віком від 18 до 25 років заявили, що долучилися б до воєнних дій в Україні, якби це було потрібно для захисту Франції.

Польща також не виключає можливість відправлення своїх військ в Україну з метою відбиття російської агресії. Яка буде роль польських військ — залишається невідомим.