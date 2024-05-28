Польща не виключає відправку військ в Україну / Ілюстративне фото

Польща не виключає можливість відправлення своїх військ в Україну з метою відбиття російської агресії. Яка буде роль польських військ — залишається невідомим.

Про це заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський в інтерв’ю Gazeta Wyborcza, цитує «Радіо Свобода».

«Ми не повинні цього виключати. Ми повинні залишити Путіна в здогадках щодо наших намірів», — сказав він відповідаючи на запитання, чи готова Польща відправити війська в Україну.

Водночас міністр не уточнив, якою буде роль польських військ. Союзники, які обіцяють Україні підтримку стільки, скільки буде потрібно для відбиття російської агресії, вони в цілому виключили можливість відправки військових в країну.

Нагадаємо, президент Еммануель Макрон заявив, що війна в Україні є «екзистенційною для Європи та для Франції», проте наголосив, що Франція «ніколи не буде вести наступ». Він сказав: «сьогодні ми не в такій ситуації, проте всі ці варіанти можливі».

Як свідчить опитування, приблизно половина опитаних французів віком від 18 до 25 років заявили, що долучилися б до воєнних дій в Україні, якби це було потрібно для захисту Франції.