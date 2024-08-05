Одна з лікарень на території Миколаївської області, архівне фото «НикВести»

В Міністерстві охорони здоров'я України сказали, що не давали рекомендацій щодо скорочення кількості Центрів первинної медико-санітарної допомоги Миколаєва та звільнення їх адмінперсоналу.

Таку інформацію у міністерстві надали у відповідь на інформаційний запит «НикВести».

«Формування мережі закладів охорони здоров’я належить до компетенції органів місцевого самоврядування. Рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади є виключною компетенцією сільських, селищних, міських, районних, обласних рад», – відповіли в МОЗ.

Відповідь Міністерства охорони здоров'я на інформаційний запит «НикВести» Відповідь Міністерства охорони здоров'я на інформаційний запит «НикВести»

До цього керівниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай казала у коментарі «НикВести», що реорганізувати сім центрів первинної медико-санітарної допомоги планують за дорученням Національної служби здоров'я та Міністерства охорони здоров'я.

— Національна служба здоров'я та Міністерство охорони здоров'я звернули увагу на те, що кількість центрів в нас набагато більше, ніж в таких самих містах, як, наприклад, Вінниця та Запоріжжя. Управління охорони здоров'я повинно проводити аналіз. На підставі проведених перевірок, на підставі всіх даних, які розміщені в вільному доступі на дашбордах Національної служби здоров'я України, нам неодноразово задавалося питання виконуючим обов'язки південного регіону: чому у вас така велика кількість центрів? Тому що всі сьогодні розуміють, що адміністративно-господарчий персонал забирає десяту частину тих коштів, які могли йти на розвиток закладу, — сказала Ірина Шамрай.

Однак в Національній службі здоров'я України повідомили «НикВести», що також не давали рекомендацій з «оптимізації» центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві.

— Ми не можемо ніяким чином щось рекомендувати закладам в плані їх організаційно-розпорядчої роботи. Тому що рішення про реорганізацію, об'єднання, оптимізацію і так далі приймає власник. Ми не є ані власниками, ані органами управління відповідних закладів, — сказав керівник НСЗУ Південного регіону Денис Чорний.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич під час свого прямого ефіру 1 серпня в соцмережах повідомив, що реорганізація поліклінік дозволить місту зекономити біля 15 мільйонів гривень та вкласти ці кошти у створення умови для укладення нових пакетів медичних послуг з НСЗУ.

— Ніхто не збирався звільняти медиків. У нас є сім центрів первинної медико-санітарної допомоги. Це юридичні особи, у яких є так звані сімейні амбулаторії. Їх кількість при об'єднанні цих центрів не зміниться, кількість лікарів не зміниться, кількість молодшого медичного персоналу не зміниться, а кількість керівного персоналу, директорів, бухгалтерів — зменшиться. Це дозволить зекономити місту на рік біля 15 мільйонів гривень і направити ці кошти на людей, які працюють в цих закладах, а також на розвиток нових пакетів. Зарплату медичним працівникам місто сьогодні не виплачує. Наша задача як міста — підготувати заклади та створити умови для відкриття нових медичних пакетів. Зарплату медичним працівникам сплачує Національна служба здоров'я України, — сказав Олександр Сєнкевич.

Скорочення штату поліклінік Миколаєва

Про ідею скоротити центри первинної медичної допомоги стало відомо ще на початку червня 2024 року. За розпорядженням міського голови Олександра Сєнкевича створили робочу групу для аудиту їх економічної ефективності.

Туди увійшли депутати Сергій Карцев, Олена Кісельова, Олена Кузьміна, Олександр Медвєдєв, Ганна Норд, Ганна Ременнікова, Єлизавета Тріщанович, віце-мер Анатолій Петров, радник мера Іван Сміренський, начальниця управління міськздоровʼя Ірина Шамрай, директорка департаменту фінансів Віра Святелик, в.о. начальника управління комунального майна міськради Тетяна Димитрова, директор юрдепартаменту Євген Юзвак.

Керівниця міського управління охорони здоров’я Ірина Шамрай у коментарі «НикВести» повідомила, що реорганізувати сім центрів первинної медико-санітарної допомоги у Миколаєві планують за дорученням Національної служби здоров'я та Міністерства охорони здоров'я.

Однак в НСЗУ «НикВести» повідомили, що не давали рекомендацій з «оптимізації» поліклінік, а в МОЗ запевнили, що ця ідея — це місцева ініціатива, а не рекомендація.

Загалом центри планують скоротити до двох або чотирьох закладів. Це, за словами Ірини Шамрай, дозволить економити міському бюджету до 27 мільйонів гривень на рік.

Пізніше мер Миколаєва у відеозверненні до містян пояснив, що скорочення не стосуватимуться лікарів, звільнять адміністративний персонал.

Водночас депутат Миколаївської міської ради Микола Капацина вважає, що пропозиція управління охорони здоровʼя щодо скорочення центрів первинної медико-санітарної допомоги зумовлена необхідністю економії бюджетних коштів.

Протилежної думки його колега — депутат Миколаївської міської ради, обрана від партії «Європейська солідарність», Олена Кісельова. Вона закликала мера Олександра Сенкевича відмовитися від реорганізації семи центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк також розкритикував ідею скорочення семи центрів первинної медико-санітарної допомоги до двох або чотирьох, яку мотивують необхідністю економії бюджетних коштів.

Не підтримує ідею оптимізації і голова фракції «Слуга народу» в Миколаївській міській раді Тетяна Домбровська. При цьому депутат та член робочої групи з оптимізації Сергій Кантор від коментарів відмовився. Він вважає некоректним коментувати дану ситуацію, поки робоча група не завершила свій аналіз.

А радник Миколаївського міського голови Іван Сміренський підтримав оптимізацію центрів первинної медико-санітарної допомоги. Він заявив, що злиття або укрупнення ряду установ в одну юридичну особу є загальносвітовою практикою.

Згодом секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько заявив, що скорочення кількості Центрів первинної медико-санітарної допомоги відбудеться вже наступного 2025 року.