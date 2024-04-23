Миколаїв, 8 квітня 2024 рік, фото «НикВести»

Миколаїв увійшов в перелік 100 міст, які фінансуватиме Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund для створення проєктів, спрямованих на кліматичні рішеннями.

Про це розповів головний архітектор Євген Поляков в ефірі програми «Діалог» на ТРК «МАРТ».

Основною вимогою в роботі над проєктами — залучення активної студентської молоді, яка генеруватиме ідеї для нових цікавих міських локацій, каже головний архітектор. Для цього разом з Агенцією розвитку Миколаєва управління відбиратиме кращі напрацювання місцевих студентів-архітекторів.

— Є така фундація, вони фінансують ініціативи, повʼязані з наслідками боротьби зміни з кліматом. Фінансують будь-яке місто в світі. Кожного року вони виділяють величезні кошти на реалізацію таких ініціатив. Основний посил: залучити молодь до цієї роботи. Ми пройшли відбір у 100 міст. Це могло бути місто в або Сербії, або в Аргентині, або Перу, або країн Африки, але це Миколаїв. Ми отримуємо фінансування на 150 тисяч доларів, перші 50 тисяч ми маємо реалізувати і показати результат, після чого відбувається схвалення або несхвалення співпраці фондом. Вимога це втілення проєктів молоді. З Агенцією розвитку ми проводитимемо конкурс серед студентів-архітекторів кращих ідей, які ми разом реалізуємо. Але для цього ми їх навчатимемо, щоб при цьому вони стажувалися в департаменті архітектури. Ідея — створити в місті певні локації за кошти цього проєкту. Там немає можливості витратити кошти на щось інше, — розповів Євген Поляков.

При цьому з наданої суми близько 10 тисяч доларів піде на навчання та підвищення кваліфікації студентів.

— Ми будемо проводити лекції, купувати додаткові курси. З цих 50 тисяч доларів 40 — це на реалізацію проєктів, а інші кошти це можливість організації навчання, закупівлі техніки, тому що зараз сучасної техніки в коледжі будівельному немає, — додав він.

Нагадаємо, на Миколаївщині розробили проєкт стратегії адаптації до змін клімату. Документ мають затвердити на сесії облради.

Зміна клімату на Миколаївщині

Раніше ми писали, що експерти проєкту Європейського союзу APENA 3 працюють над кліматичними стратегіями трьох пілотних областей України: Миколаївської, Івано-Франківської та Львівської.

Варто зазначити, що ще у травні 2023 року експерти проєкту презентували проміжні результати з оцінки вразливості секторів економіки до зміни клімату на прикладі Миколаївської області.

Тоді йшлося, що зміни середньорічних температур в області перевищують загальносвітові показники. Виявилося, що ця тенденція прискорюється протягом останніх 30 років з більш частими та інтенсивними грозами, зливами та шквалами.

Нагадаємо, що Миколаївську, Львівську та Івано-Франківську області обрали у якості пілотних областей ще до повномасштабного російського вторгнення. Їм надають міжнародну технічну допомога з підготовки обласних стратегій з адаптації до зміни клімату. Зокрема, у серпні 2021 року при Миколаївській облдержадміністрації створили робочу групу з розробки стратегії адаптації області до зміни клімату в рамках проєкту APENA 3.

У Лютому 2024 року у Міндовкіллі підрахували, що заходи з адаптації до зміни клімату на Миколаївщині можуть коштувати понад 150 мільйонів євро.

Цього року жителі Миколаївщини спостерігають аномально спекотну весну. Температурні рекорди у Миколаєві протягом трьох днів, з 8 по 10 квітня, фіксують спеціалісти Миколаївського обласного центру з гідрометеорології.

Раніше у статті «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни» зазначалося, що вже зараз на півдні місяцями може не бути дощів, або зненацька налетіти сильні буревії. Тому дуже важливим є питання «зеленого відновлення» з обов'язковим урахуванням прогнозних тенденцій зміни клімату та оцінок ризиків. Необхідно більше уваги приділяти питанням адаптації до зміни клімату та обирати найбільш підходящі сорти дерев та чагарників.

Також нагадаємо, що наприкінці 2023 року міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич увійшов до Ради мерів та лідерів Глобальної угоди мерів (GCoM), щоб боротися з кліматичними змінами.