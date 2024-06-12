Дмитро Плетенчук. Фото з відкритих джерел.

Очільник Центру стратегічних комунікацій та речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук залишає цю посаду, яку він півтора місяця. Тепер він повертається до виконання обов’язків речника ВМС.

Про це Дмитро Плетенчук написава у своєму Facebook.

У своєму повідомленні Дмитро Плетенчук попросив не шукати у цьому рішення подвійних сенсів або зради.

«Наразі моє відрядження до Сили оборони півдня України в якості очільника Центру стратегічних комунікацій та речника угрупування закінчено. Так було сплановано від початку», — написав він.

За його словами, він виконав свої функціональні обов’язки в якості «кризового менеджера» і повернувся на посаду речника ВМС.

Плетенчук також подякував керівництву і команді, а також нагадав що встиг зробити на посаді.

Нагадаємо, що Дмитра Плетенчук назначили на цю посаду наприкінці квітня. Тож, він був начальником пресцентру Сил оборони півдня всього 45 днів.

Нагадаємо, що до нього цю посаду обіймала Наталя Гуменюк.