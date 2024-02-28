Марцін Кєрвінський. Фото з мережі "Х".

Поліція Польщі реагує на випадки, коли протестувальники розсипають українське зерно.

Про це міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський розповів в ефірі «Польського радіо».

Він додав, що в будь-якому випадку поліція реагує, і винні будуть спіймані, тому що, за його словами, це злочин.

Також він прокоментував інформацію про військові та гуманітарні транспорти, які зупиняються і мають проблеми на кордоні. За його словами, вантажі «проходять нормально».

Коли його запитали про фермерський протест у вівторок, 27 лютого, у Варшаві, він сказав, що він був дуже мирним. Він додав, що інцидентів було кілька, але поліція на них реагувала постійно.

«У деяких випадках будуть конкретні протоколи в прокуратуру за конкретними пунктами, але ця акція насправді була дуже мирною», — зазначив Марцін Кєрвінський.

Нагадаємо, що у Варшаві польські фермери виходили на протест проти імпорту продовольства з України. Вони пройшлися вулицями, тримаючи в руках плакати.

У той же час польські фермери продовжують блокувати український кордон. Раніше повідомлялося, що у вівторок, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.