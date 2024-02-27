Протесть польських фермерів у Варшаві. Фото: соцмережа Х Jakub Krzywiecki

У Варшаві польські фермери вийшли на протест проти імпорту продовольства з України. Вони пройшлися вулицями, тримаючи в руках плакати.

Про це повідомляють RMF24 і Рolsat.

У центр міста зʼїхалися фермери з усієї країни. Їх підтримали шахтарі та Асоціація мисливців. Загалом в акції взяло участь близько 30 тисяч осіб. Вони протестують проти імпорту продовольства з України, стверджуючи, що це підриває їхню конкурентоздатність, а також проти політики «зеленого курсу» ЄС (European Green Deal), що накладає на фермерів низку обмежень.

#Warszawa - rolnicy gromadzą się przed PKiN. Za chwilę wyruszą w stronę sejmu. Postulaty główne: stop importowi płodów rolnych z Ukrainy, stop Zielonemu Ładowi. @RMF24pl pic.twitter.com/OkJ2VDNt4m — Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) February 27, 2024

Попри заклики поліції не використовувати піротехніку, фермери кидали петарди, запалювали фаєри, а на площі Дефілад розпалили багаття.

У той же час польські фермери продовжують блокувати український кордон. Раніше повідомлялося, що у вівторок, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.