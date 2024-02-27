Збір української кукурудзи, яку висипали з вагонів на колії. Фото: PAP.

У Котомирі в Польщі завершили збір української кукурудзи, яку висипали з вагонів на колії.

Про це пише PAP.

Загалом було висипано 160-180 тонн кукурудзи з вантажних вагонів. Близько 30 тонн з них не зібрали, розповів співробітник транспортної охоронної компанії. Його зважують на митниці та закріплюють для подальшої утилізації: знищення або продажу на біогаз.

«Вісім із сорока вагонів були відкриті. Вагони однозначно відкрили треті особи. Митні мотузки товщиною 8 міліметрів були перерізані. Таким чином були відкриті подвійні бокові двері вагонів», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зерно везли з України транзитом у Німеччину, де воно мало відправитися до Марокко.

Нагадаємо, що керівник апарату польського прем'єр-міністра Дональда Туска Ян Грабець заявив, що Польща та Україна далекі від угоди щодо імпорту української сільськогосподарської продукції, заблокованої на кордоні польськими фермерами-протестувальниками.

У вівторок, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Перед цим 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.