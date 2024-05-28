Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, фото з відкритих джерел

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відповів на заяву Володимира Путіна про те, що начебто єдиною легітимною владою в Україні є парламент та його спікер.

Руслан Стефанчук Стефанчук у Facebook заявив, що згідно з Конституцією України Володимир Зеленський залишатиметься президентом держави до завершення воєнного стану.

«Рекомендував би допитливим читачам опановувати текст нашої Конституції не вибірково й звернути увагу на частину 1 статті 108: «Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України». У демократичних суспільствах це називається неперервністю влади. Але ця «неперервність» не в російському (як «довічність»), а в нормальному, демократичному та безпековому розуміннях», – заявив спікер Верховної Ради.

Стефанчук також заявив, що його «бентежать окремі «українські» політики», які, за його словами, цитують російську пропаганду про «нелегітимність» Зеленського «майже слово у слово» у стінах Верховної Ради.

Раніше Володимир Зеленський пояснив, що є низка причин, які унеможливлюють проведення виборів в військовий час. Серед них, наприклад, потреба в відповідних змінах у законодавстві й не тільки.

Нагадаємо, у жовтні минулого, 63,8% опитаних українців негативно поставилися би до ідеї проведення загальнонаціональних виборів в країні до завершення війни, та тільки 15,1% громадян — позитивно, 21% — не визначилися.

Наприкінці серпня 2023 року, сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем зазначив, що попри війну, у 2024 році в Україні мають відбутися вибори.

Як раніше повідомлялось, Володимир Зеленський заявив, що балотуватиметься у президенти, якщо вибори відбудуться під час війни.

У лютому 2024 року переважна більшість українців (69%) вважають, що Володимир Зеленський має працювати на посаді президента до кінця воєнного стану.