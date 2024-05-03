Спецслужби Норвегії викрили масову роботу російських шпигунів і диверсантів. Фото: The Nordic Page

Норвезька поліційна служба безпеки (PST) виявила агентів російської розвідки у Західній Норвегії, та вважає, що Росія може готувати диверсії проти об'єктів критичної інфраструктури.

Про це розповів у інтерв'ю NRK керівник PST у Західній Норвегії Торгілс Лутро, повідомляє «Європейська правда».

У цьому окрузі розташована найбільша в Північній Європі військово-морська база Хоконсверн, а також важливі нафтогазові об'єкти, такі як Монгстад, Колснес і Стуре, та електростанції й інші об'єкти, пов'язані з електропостачанням.

— Ми бачимо, що деякі з намірів Росії можуть полягати в підготовці диверсійних актів. Вони діють по всьому району і пересуваються, — сказав Торгілс Лутро.

PST заявляє, що викрила кількох російських агентів. Їхню кількість не називає.

Торгілс Лутро вважає, що, окрім особистої вигоди, Росія хоче зашкодити репутації Норвегії перед її союзниками.

— Зрозуміло, що одна з цілей Росії — виставити нас у поганому світлі. Вони намагатимуться показати, що ми самі себе не контролюємо, або що ми не можемо допомогти нашим союзникам з експортом у потенційних майбутніх ситуаціях, — сказав він.

PST стверджує, що російська розвідувальна діяльність на норвезькій території посилилася після повномасштабного нападу Росії на Україну в лютому 2022 року.

— Агенти російської розвідки працюють проти різних цілей, таких як критичні та вразливі об'єкти інфраструктури та військові об'єкти. Вони також мають чітку мету викрити норвезькі плани дій в надзвичайних ситуаціях, — сказав Торгілс Лутро.

На тлі російсько-української війни норвезька влада вислала понад 15 співробітників посольства Росії в Норвегії за підозрою в розвідувальній діяльності. Як наслідок, Росії довелося переосмислити свої інструменти розвідки.

— Нам нелегко з'ясувати, хто ці агенти. Вони змішуються з натовпом, що також є їхньою роботою. Вони не обов'язково мають російське громадянство, але їх можуть мотивувати діяти від імені Росії, наприклад, грошима або погрозами, — пояснив керівник PST.

Раныше повыдомлялося, що Норвегія сприятиме створенню системи протиповітряної оборони в Україні.