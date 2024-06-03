Володимир Путін та Сі Цзіньпін. Фото з відкритих джерел

Під час свого візиту до Пекіну 16 травня президент Росії Володимир Путін просив президента Китаю Сі Цзіньпіна про три речі, серед яких відмова від участі у Глобальному саміті миру для України.

Про це пише видання Financial Times

Джерела повідомили виданню, що першою була угода про будівництво газопроводу «Сила Сибіру — 2».

Як кажуть джерела видання, Китай хоче купувати російський газ за ціною, близькою до субсидованих Рсією внутрішніх цін. Також Пекін готовий купувати лише невелику частину запланованої річної потужності трубопроводу в 50 мільярдів кубометрів газу.

Друга тема, яка обговорювалась — активізація роботи китайських банків у Росії. Також під час зустрічі Володимир Путін попросив Китай відмовитися від участі в українському мирному саміті. Пекін у підсумку відмовився брати участь у саміті.

Саміт миру

Україна планує провести перший інавгураційний Саміт миру у Швейцарії. Там обговорюватиметься, зокрема, Формула миру для закінчення війни. Володимир Зеленський застеріг проти того, щоб інші країни навʼязували Україні «будь-які формати перемовин» із Росією.

Тим часом керівник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що на другий Саміт, який відбуватиметься не в Європі, можуть запросити представників Росії, де «їм буде представлений цей план [миру] — на випадок, якщо той, хто на цей момент представлятиме країну-агресора, справді захоче припинити цю війну».

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже має підтвердження участі у Саміті миру від понад 80 держав, і також закликав долучитися до нього Президента США Джозефа Байдена і голову Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна.

США підтвердили свою участь у саміті. Однак, хто буде представляти країну — не відомо.