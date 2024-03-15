Удар по Одесі 15 березня. Фото: міська рада Одеси

Посолка США в Україні Бріджит Брінк заявила, що обстріл Одеси військами РФ свідчить про відсутність у російської сторони намірів припиняти агресію в Європі.

Про це вона написала у соцмережі Х.

Черговий терористичний акт російської армії, на її думку, має спонукати партнерів невідкладно надати Україні допомогу.

«Сьогодні Росія знову обстріляла Одесу, убивши невинних цивільних осіб та поціливши в рятувальників. Цей жорстокий обстріл підкреслює, що Росія не зупинить свою зухвалу агресію в Європі. Ми маємо допомогти Україні зупинити Росію зараз. Не можна гаяти жодної миті», — написала Бріджит Брінк.

Нагадаємо, 15 березня російські окупанти завдали ракетних ударів по Одесі. Станом на 16:45 відомо про 16 загиблих і 55 постраждалих. Сили оборони повідомили, що російсько-окупаційні війська вдарили по Одесі з оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер М».

В Одесі 16 березня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по місту.