Україна та Ісландія уклали безпекову угоду. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ісландії Б’ярні Бенедіктссон підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Ісландія зобов’язалася надавати Україні всебічну та довгострокову економічну, гуманітарну й оборонну підтримку, а також сприяти її майбутньому членству в ЄС і НАТО.

Зокрема, протягом 2024–2028 років Ісландія щороку виділятиме щонайменше 4 мілярда ісландських крон (майже 30 мільйонів доларів США), підтримка України триватиме впродовж усього терміну дії угоди. Крім того, Ісландія готова фінансувати, закуповувати та постачати оборонні матеріали й спорядження, а також співпрацювати з Україною для розвитку її оборонної промисловості.

«Унікальність угоди в тому, що Ісландія зобов’язується продовжувати транспортувати в Україну військові вантажі й обладнання від союзників по НАТО зафрахтованими вантажними літаками. Крім того, Ісландія приділятиме особливу увагу підтримці й спорядженню жінок у Збройних силах України», — йдеться у повідомленні.

Окремі розділи угоди стосуються підтримки Української формули миру, санкцій проти РФ, відшкодування збитків та притягнення агресора до відповідальності. Також ідеться про зміцнення соціальної та цивільної інфраструктури, зокрема у сфері освіти й енергетичної безпеки.

Також Ісландія зобов’язується посилити дипломатичне представництво в Києві для поглиблення співпраці з урядовими установами, парламентом, громадянським суспільством і приватним сектором в Україні.

Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський та американський лідер Джо Байден в кулуарах зустрічі «Групи семи» (G7) в Італії підпишуть двосторонню безпекову угоду напередодні саміту миру.