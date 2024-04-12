Європейська рада затвердила директиву про загальноєвропейські мінімальні правила переслідування за порушення або обхід санкцій ЄС у державах-членах.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Директива передбачає, що держави-члени мають кваліфікувати певні дії як кримінальні злочини. До них відносяться:
Допомога та підбурювання до цих злочинів також каратимуться як злочин.
Торгівля військовими матеріалами буде кримінальним злочином у тому разі, якщо вона скоєна навмисно, а й у разі серйозної недбалості.
Держави-члени повинні забезпечити, щоб порушення санкцій ЄС каралося ефективними та пропорційними кримінальними покараннями, які варіюються залежно від правопорушення. Однак умисне порушення санкцій має спричинити тюремне ув’язнення як максимальне покарання. Порушників обмежувальних заходів ЄС можуть додатково оштрафувати.
Юридичні особи (тобто компанії) також можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо злочин вчинено особою, яка обіймає керівну посаду в організації. У таких випадках санкції можуть включати дискваліфікацію підприємницької діяльності та відкликання дозволів та дозволів на ведення економічної діяльності.
Директива набуде чинності двадцятого дня після публікації в Офіційному журналі ЄС. Держави-члени мають 12 місяців на включення положень директиви до свого національного законодавства.
Нагадаємо, раніше найбільший банк Кіпру, Bank of Cyprus, закрив свої представництва у Москві та Санкт-Петербурзі 22 січня та пішов з Росії.
Також головний для російських імпортерів банк Китаю зупинив усі розрахунки з РФ.
Банки Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) через ризик вторинних санкцій обмежили розрахунки з Росією та почали закривати компаніям та фізособам рахунки.
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Європейська рада затвердила директиву про загальноєвропейські мінімальні правила переслідування за порушення або обхід санкцій ЄС у державах-членах.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Директива передбачає, що держави-члени мають кваліфікувати певні дії як кримінальні злочини. До них відносяться:
Допомога та підбурювання до цих злочинів також каратимуться як злочин.
Торгівля військовими матеріалами буде кримінальним злочином у тому разі, якщо вона скоєна навмисно, а й у разі серйозної недбалості.
Держави-члени повинні забезпечити, щоб порушення санкцій ЄС каралося ефективними та пропорційними кримінальними покараннями, які варіюються залежно від правопорушення. Однак умисне порушення санкцій має спричинити тюремне ув’язнення як максимальне покарання. Порушників обмежувальних заходів ЄС можуть додатково оштрафувати.
Юридичні особи (тобто компанії) також можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо злочин вчинено особою, яка обіймає керівну посаду в організації. У таких випадках санкції можуть включати дискваліфікацію підприємницької діяльності та відкликання дозволів та дозволів на ведення економічної діяльності.
Директива набуде чинності двадцятого дня після публікації в Офіційному журналі ЄС. Держави-члени мають 12 місяців на включення положень директиви до свого національного законодавства.
Нагадаємо, раніше найбільший банк Кіпру, Bank of Cyprus, закрив свої представництва у Москві та Санкт-Петербурзі 22 січня та пішов з Росії.
Також головний для російських імпортерів банк Китаю зупинив усі розрахунки з РФ.
Банки Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) через ризик вторинних санкцій обмежили розрахунки з Росією та почали закривати компаніям та фізособам рахунки.