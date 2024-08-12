Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення операції в Курській області. За його словами це було необхідно для забезпечення безпеки прикордонних районів від російських військових.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

Володимир Зеленський зазначив, що головком Збройних Сил України генерал Олександр Сирський доповів про результати операції, зокрема про те, що близько тисячі квадратних кілометрів території Курської області перебувають під контролем українських військ. Ці райони раніше були джерелом обстрілів по території Сумської області, де з початку червня відбулося майже 2100 атак.

— Найважливіше — була доповідь головкома Олександра Сирського по фронту і всім ключовим обороним напрямкам, а також щодо операції в Курській області. Генерал Сирський доповів, що контролюються близько тисячі квадратних кілометрів в Курській області. Це, зокрема, райони, з яких російська армія завдавала ударів по нашій Сумщині. Станом на сьогодні і від 1 червня це вже майже 2100 обстрілів території Сумської області. Тому наші операції – це суто безпекове питання для України – звільнення прикордонну від російських військових. Я дякую усім нашим солдатам, сержантам, офіцерам за сміливість та за результативність дій. Звичайно, я хочу окремо подякувати кожному нашому підрозділу, який поповнює обмінний фонд для України, – сказав Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив на необхідності знищення російських військових аеродромів і логістики, щоб примусити Росію до мирних переговорів.

— Ми маємо активно працювати з партнерами щодо далекобійності для України. Нам потрібні відповідні дозволи від партнерів на застосування далекобійної зброї. Це те, що може значно, дуже наблизити справедливе завершення цієї війни. А також врятувати тисячі життів українців від російського терору.Цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є. Там, звідки вони завдають своїх ударів. Російські військові аеродроми, російську логістику. І ми бачимо, яку користь для наближення миру це може принести. Росію потрібно примушувати до миру, якщо вже Путін так хоче і далі воювати, – зазаначив президент.

Що відбувається у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові нібито спробували прорвати кордон і закріпитися в Суджанському та Кореневському районах Курської області.

Згідно з інформацією Міністерства оборони РФ, приблизно 300 українських військових на 11 танках і 20 бронемашинах нібито здійснили спробу прориву.

Згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Російські воєнкори повідомляють, що українські сили вже зайняли кілька населених пунктів у Курській області, а місто Суджа фактично евакуйоване.

Разом з тим, у Генсека ООН не мають жодної інформації щодо подій у Курській області РФ: «У нас немає представників у цьому районі».

У понеділок, 12 серпня, Губернатор Курської області Олексій Смірнов, доповів Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів регіону «перебувають під контролем противника».