На Миколаївщині запустили першу чергу Тилігульської вітрової електростанції потужністю 114 МВт з 19 вітрових турбін, що зможе забезпечувати енергією 200 тисяч домогосподарств.

Про це повідомила голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Ганна Замазєєва.

Крім того, за її словами, запуск першої черги вітроелектростанції дозволить уникнути 400 тисяч тонн викидів вуглецю на рік



Ганна Замазєєва також розповіла, що після того, як будуть добудовані усі чотири заплановані черги ВЕС, Україна, окрім електрогенерації, отримає скорочення викидів вуглецю на 1,7 мільйонів тонн на рік. Потужність станції має сягнути 500 МВт, що зробить її найбільшою в Україні та Східній Європі.

— Попри війну Україна продовжує триматися взятого раніше курсу на декарбонізацію та розвиток відновлюваної енергетики. Це наша непохитна, незламна позиція у боротьбі за майбутній сталий розвиток, — зазначила голова Держагенства з енергоефективності.

Вона також нагадала, що у розробленому проекті Національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики до 2030 року одним із завдань є збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел у 2 рази: з 14% у 2020 році до 25% у 2030.

З її слів, одна з амбітних цілей країни - досягти кліматичної нейтральності до 2060 року.

У березні поточного року повідомлялося, що компанія ДТЕК завершує будівництво першої черги Тилігульської вітрової електростанції потужністю 114 МВт, що на Миколаївщині.