У Харкові планують створити підземні реанімаційні та операційні відділення.

Про це харківський міський голова Ігор Терехов розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, над цим питанням міська рада зараз працює разом із Міністерством охорони здоров’я. Підземні відділення повинні з’явитися на базі низки медичних закладів.

Крім цього, у місті збільшать мережу підземних закладів культури. Терехов пояснив, що від харків’ян «є запит на вистави, на живе спілкування в безпечному просторі».

Нагадаємо, раніше у Харкові реалізували проєкт з будівництва підземної школи. Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Загалом в міста діє дистанційна, офлайн і змішана форми навчання.