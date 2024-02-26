Блокування доріг польськими фермерами. Фото: Spiegel.

Польські фермери заявили, що з 1 березня частково перекриють кордон із Литвою.

При цьому литовські фермери можуть приєднатися до протесту та влаштувати блокаду зі свого боку кордону, пише obozrevatel з посиланням на польські ЗМІ.

Організатори акцій заявляють, що таким чином хочуть перекрити «зернову карусель», під час якої українське зерно з Литви нібито повертається до Польщі. Йдеться про блокаду прикордонного переходу в Будзіско, заявив координатор протесту польських фермерів на кордоні з Литвою Кароль Пєчинський.

Очікується, що блокада розпочнеться у п’ятницю, 1 березня, о 10:00 та триватиме тиждень.

Литовські фермери, які збираються доєднатися, стверджують, що частина українського зерна осідає і на їхньому ринку, що призводить до падіння цін на агропродукцію та, відповідно, зменшення доходів аграріїв.

Головною вимогою протестувальників буде приєднання Литви до транзитної програми ЄС. За словами Кароля Пєчинського, зараз після перетину польсько-литовського кордону транспорт не відстежується польськими службами. Це, як стверджує аграрій, дозволяє оминати ембарго, яке Польща запровадила 15 вересня на імпорт зерна з України. Так, за словами Пєчинського, українське зерно потрапляє до Польщі через Люблінське чи Підкарпатське воєводство, вантаж іде транзитом до Литви. На території Литви після припинення відстеження документи на зерно змінюють і вантаж нібито повертається до Польщі, вважає Пєчинський. Вантаж стає товаром євроспільноти, а значить, може вільно ввозитися в країну.

У понеділок, 26 лютого, польські фермери заблокували пункт пропуску на кордоні поблизу німецького Франкфурта-на-Одері.

агадаємо, що керівник апарату польського прем'єр-міністра Дональда Туска Ян Грабець заявив, що Польща та Україна далекі від угоди щодо імпорту української сільськогосподарської продукції, заблокованої на кордоні польськими фермерами-протестувальниками.

У вівторок, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Перед цим 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.