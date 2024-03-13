У Первомайськом районі відремонтують 23 укриття. Фото: «НиВести»

У Первомайському районі, що на Миколаївщині, протягом 2024 року планують відремонтувати 23 укриття за 125 мільйонів гривень.

Про це на брифінгу розповів начальник Первомайської райвійськадміністрації Сергій Саковський, пишуть «НиВести».

— Фінансування планується забезпечити з різних джерел, як з державного бюджету, так і місцевих бюджетів та донорських коштів, — сказав він.

Начальник Первомайської райвійськадміністрації Сергій Саковський. Фото: «НиВести»

Сьогодні на території району обліковують 153 захисних споруди, що придатні для укриття населення. З початку повномасштабної війни фонд споруд цивільного захисту на Первомайщині поповнили 142 укриття, з них 90 — у 2023 році.

— Завдяки вжитим заходам органами місцевого самоврядування та балансоутримувачами здійснено ремонт 142 укриттів, з них 110 у закладах освіти. На це все було витрачено 32,1 мільйони гривень, — зазначив Сергій Саковський.

Він наголосив, що усього на території Первомайського району, відповідно до кількості населення, повинно функціонувати 305 укриттів.

Ситуація з укриттями в Миколаєві

Нагадаємо, що Миколаївщина опинилася у списку областей з найгіршим станом укриттів. Після перевірки стану сховищ по свій Україні РНБО визнало незадовільну роботу із забезпечення готовності укриттів для їх використання у Запорізькій, Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області, Конотопському районі Сумської області, а також Києві, Запоріжжі, Херсоні, Чернігові, Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Дніпрі, Конотопі, Білій Церкві.

Голова ОВА Віталій Кім зазначив, що 69% від занедбаних укриттів Миколаївської області припадають на місто Миколаїв.

Водночас майже половина жителів Миколаєва, 47%, оцінила стан бомбосховищ у місті як жахливий чи поганий.

У результаті мер Миколаєва Олександр Сєнкевич звільнив начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександра Герасименю. А перший заступник мера Віталій Луков отримав догану.

В травні 2023 року Миколаєві на ремонт та оснащення укриттів з міського бюджету виділили понад 70 мільйонів гривень. Проте міський бюджет Миколаєва не отримає фінансування зі 102 мільйонів на ремонт захисних споруд у школах та дитсадках, які Кабмін виділив для Миколаївської області.

Наприкінці серпня 2023 року очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що незадоволений укриттями у школах Миколаївщини.

Після цього керівниця управління освіти Миколаївської міськради Ганна Личко заявила, що у місті ремонтують укриття у 21 школі, ще 9 на етапі планування. Тоді ж у Миколаївській міській раді заявляли про те, що до кінця 2023 року департамент житлово-комунального господарства планує відремонтувати 18 найпростіших укриттів.

У жовтні «НикВести» повідомляли, що департамент архітектури Миколаївської ОВА впродовж місяця заключив 27 прямих договорів на розробку проектно-кошторисної документації та проведення капітальних ремонтів закладів бюджетної сфери з фірмою з ТОВ «Архітектурне бюро — Хвиля 89», яка існує менше ніж півроку та належить члену громадської ради області з питань відновлення. Пізніше Миколаївська ОВА пояснила, що прямі договори на проектування укриттів з цією фірмою дозволили зекономити бюджет.