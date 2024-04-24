Зруйнована будівля гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Вже минуло 1,5 роки з моменту ракетного удару по історичній будівлі Першої української гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві. З того часу було багато розмов про важливість відновлення цього закладу, а згодом Данія вирішила дати кошти на його відбудову. А безпосередньо усіма роботами з відбудови гімназії сьогодні вже займається Управління ООН з обслуговування проектів (UNOPS).

«НикВести» побували у зруйнованій будівлі гімназії імені Миколи Аркаса, поспілкувалися з керівництвом про життя закладу під час війни та дізналися, як триває його процес відновлення.

Зруйнована будівля гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Український прапор на іоні зруйнованої будівлі гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

«Неможливо було стримати сльози». Перші години після удару

Обстріл гімназії стався в ніч з 31 жовтня на 1 листопада 2022 року. Директорка навчального закладу Любов Патлата каже, що повірила у це лише коли побачила масштаби руйнувань на власні очі. На той момент вона займала посаду заступника директора з виховної роботи.

Директорка гімназії імені Миколи Аркаса Любов Патлата, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

«Я в той час була вдома — з першого дня війни я знаходилася в Миколаєві. Приблизно о 5 годині ранку мені зателефонував Сергій Васильович Бережний, який тоді був директором, і сказав, що влучила ракета. А близько 7 ранку я вже була тут. Спочатку я не повірила. Думала, що не таке масштабне руйнування буде. Але коли вже приїхала сюди, то, звісно, неможливо було стримати сльози. Було дуже шкода. Гімназія — це перше місце, де я почала працювати. Це вже як моя домівка. Тут моя дитина вивчилася і тут я працюю вже 17 років», – поділилась Любов Патлата.

Зруйнована будівля гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Зруйнована будівля гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

На момент удару у гімназії з персоналу був лише нічний сторож. «З ним було все добре, тому що він заходився в іншому крилі», додала директорка.

Зруйнована будівля гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві зсередини, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Через декілька годин після обстрілу до зруйнованого закладу вже прийшли батьки та вчителі, які разом з волонтерами допомагали прибирати приміщення від скла, яке вибило вибуховою хвилею. Усі сприняли цю звістку болісно, каже Любов Патлата.

«Вчителі плакали, діти плакали. Нам навіть почали надходити листи із-за кордону від наших минулорічних випускників. Всі плакали. До сих пір не віриться», – сказала вона.

Зруйнована будівля гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві зсередини, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Зруйнована будівля гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наразі на тлі зруйнованої будівлі гімназії випускники танцюють свій останній вальс, а учні у вересні 2023 року провели флешмоб до Дня Миру.

«Єдине, чого не вистачає, як було до війни, — дитячого сміху, дитячих очей, їхнього крику. Коли раніше вони бігли по коридору, зносили тебе, ти зупиняв їх і сварив, а зараз би все віддав, щоб вони тебе вже знесли», – ділиться директорка.

Зруйнована будівля гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Книжки, що вціліли після ракетного удару по гімназії імені Миколи Аркаса, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Порожній шкільний клас гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

UNOPS працює над проєктом відбудови

Зараз гімназія чекає на відбудову, каже директорка Любов Патлата. Ворожа ракета зруйнувала чимало приміщень, які знаходились у фасадній частині будівлі. Це хол, вестибюль, кабінети української та англійської мови зруйнована, кабінет української мови і літератури, картинна галерея. Ще також пошкоджень зазнали кабінет інформатики та кабінет директора.

Зруйнована будівля гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Зруйнована будівля гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Зруйнована будівля гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Наразі UNOPS займається коригуванням проєкту на відбудову ліцею, повідомив у коментарі «НикВести» директор Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук. Він передбачає не тільки відновлення історичної будівлі ліцею, але й облаштування в навчальному закладі укриття.

Зруйнована будівля гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Зруйнована будівля гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві зсередини, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Зруйнована будівля гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

«На даний час ми співпрацюємо з UNOPS. Наразі за нашої участі вони коригують проєкт. Ми розробляли проєкт на відновлення лише тих конструкцій, які були пошкоджені, але для того, щоб відновити навчальний процес потрібно ще облаштувати укриття і супутні роботи. Вони за це взялися, проєкт зараз на фінальній стадії по розробці. А потім вже буде реалізація цього обʼєкту», – розповів він.

Зруйнована будівля гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Відновити фасад планують цього року

Почати відбудовувати будівлю в UNOPS обіцяють з червня 2024 року, каже директора гімназії.

На початку червня розпочнуть. Пані Тереза (менеджерка проєкту «Відновлення громад та соціальної інфраструктури: підхід на основі населених пунктів у Миколаєві» Тереза Молеро Родрігес, – прим.) сказала нам, що до морозів, тобто до листопада, вони планують зробити фасад. Дах перекрити і бомбосховище паралельно робити. А вже на другому етапі будуть вікна і комунікація в бомбосховищі. Ми готові чекати», – сказала Любов Патлата.

Зруйнована будівля гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві зсередини, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Зруйнована будівля гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

До цього UNOPS встановили на будівлі гімназії маячки, які відслідковували, як проїжджаючі повз неї вантажівки впливають на процес можливої подальної руйнації, розповіла директорка закладу.

«Вони півтора місяці спостерігали, як себе поводить будівля. Бо тут повз неї проїжджають фури. Буває, що прийдеш, ходиш по ліцею, дивишся, що там дещо посипалось. Від вібрації сиплеться стеля», – додала Любов Патлата.

Зруйнована будівля гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Зруйнована будівля гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, 23 квітня 2024 рік, фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Вона сподівається, що гімназію вдасться відновити до того вигляду, який вона мала до обстрілу: «Ми хочемо, щоб його відбудували так, щоб він був, як ми його запам'ятали. Начебто нічого і не сталося».

Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Над текстом працювала Юлія Бойченко, «НикВести»