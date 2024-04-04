Ігор Клименко. Фото з відкритих джерел

Через військові дії близько 25% території України забруднені мінами та вибухонебезпечними предметами. Найбільш щільно заміновані деокуповані регіони.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв’ю Interfax-Україна.

За його словами, зараз готується до запуску державний реєстр територій, забруднених вибухонебезпечними предметами, тримачем якого вже визначено Державну службу з надзвичайних ситуацій.

«Зараз ДСНС щоденно залучає близько 400 одиниць різної техніки. Із завершенням зими та стабілізацією погоди відновили роботу машин механізованого розмінування. Таких є 37. Я вже не один раз наводив приклад їх ефективності. Що один день роботи такої машини дорівнює 100 днів роботи вручну. Це суха статистика», — зазначив він.

Для розмінування також використовують дрони для обстеження потенційно забруднених територій та космічні знімки.

Зараз у структурі МВС (ДСНС, і в Нацполіції та Національній гвардії) близько 2 тисяч саперів, проте планують їх кількість збільшити до 2800.

Як наголосив Ігор Клименко, зараз у ДСНС діє Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування, де також навчають і саперів. За минулий рік там підготували майже 1000 фахівців з розмінування.

Раніше повідомлялося, що система розмінування DOK-ING MV-10 вже працює на Миколаївщині та знешкоджує міни та боєприпаси.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення. Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів.

Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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