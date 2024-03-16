Розмінування Миколаївщини. Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Система розмінування DOK-ING MV-10 вже працює на Миколаївщині та знешкоджує міни та боєприпаси.

Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.

Він зазначив, що ця система — одна з найпотужніших систем у світі у своїй категорії.

«Розрахована для роботи на великих територіях. Завдяки дистанційному керуванню вона особливо безпечна в експлуатації. Військові Держспецтрансслужби назвали її «Надія». Ця система покращить можливості українських військ та дозволить саперам розміновувати деокуповані території швидше та безпечніше», — розповів Віталій Кім.

Розмінування Миколаївщини. Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім Розмінування Миколаївщини. Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

Нагадаємо, що систему розмінування DOK-ING MV-10 Державна спеціальна служба транспорту України отримала від Європейського Союзу на початку лютого цього року.

Також повідомлялося, що в державний бюджет закладуть 3 мільярди гривень на програму компенсації фермерам закупівлі послуг з розмінування.

Нагадаємо, в Україні вже дванадцять регіонів розпочали посівну ярих зернових — пшениці, ячменю, гороху та вівса. Серед них і Миколаївська область.

Раніше «НикВести» розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення. Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів.

Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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