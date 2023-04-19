Прокуратура через суд вимагає ліквідувати несанкціоноване сміттєзвалище на території Новобузької територіальної громади.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

«Баштанською окружною прокуратурою до Миколаївського окружного адміністративного суду пред’явлено позов в інтересах держави до Новобузької міської ради про визнання бездіяльністю протиправною та зобов’язати вжити заходів до ліквідації несанкціонованого звалища твердих побутових відходів, розташованого в межах м. Новий Буг», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що внаслідок неконтрольованого вивезення сміття в межах населеного пункту утворились стихійне сміттєзвалище твердих побутових відходів. Проте, міською радою при наявності повноважень не вживаються заходи до ліквідації несанкціонованого звалища.

«Враховуючи те, що несанкціоновані гори сміття забруднюють довкілля та негативно впливають на людське здоров’я, адже вони, на відміну від полігонів, не є спеціально обладнаними, прокуратура звернулась до суду з відповідним позовом. Наразі судом відкрито провадження по справі», — додали у прокуратурі.

Ранішн прокуратура подала позов до суду, щоб ліквідувати несанкціоноване стихійне сміттєзвалище біля села Костянтинівка на Миколаївщині.