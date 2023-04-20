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Всі морські пляжі України цьогоріч будуть закриті через інтенсивне замінування. Але можливо для українців, будуть доступні внутрішні води – лимани та річки біля яких не було обстрілів.
Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНІАН.
— Морські пляжі будуть закриті через інтенсивне мінування та небезпеку для людей, – зазначив Кім.
За словами голови Миколаївської ОВА, течії в морі та лиманах інколи виносять на берег небезпечні предмети навіть за 50 км від місця потрапляння їх у воду.
Голова Миколаївської ОВА зазначив що, для повної очистки усіх українських пляжів від небезпечних предметів може знадобитися до 70 років. Людські та матеріальні ресурси оцінити наразі неможливо.
— Дуже важко оцінити шкоду, завдану росіянами Чорному морю. Ми не можемо повністю знати, що вони там висипали, – підсумував Кім.
Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що туристичний сезон у Миколаївській області 2023 року відбудеться частково, оскільки в регіоні досі є небезпечні для відвідування місця.
З початку великої війни туристичний потік в Миколаївській області знизився на 82%.
Нагадаємо, «НикВести» дізналися, яким буде туристичний сезон в Миколаївській області-2023, які місця регіону сьогодні є безпечними для туристів, а які – заборонені для відвідування. Подробиці у статті «Чи існує туризм на Миколаївщині під час великої війни?».
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Всі морські пляжі України цьогоріч будуть закриті через інтенсивне замінування. Але можливо для українців, будуть доступні внутрішні води – лимани та річки біля яких не було обстрілів.
Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНІАН.
— Морські пляжі будуть закриті через інтенсивне мінування та небезпеку для людей, – зазначив Кім.
За словами голови Миколаївської ОВА, течії в морі та лиманах інколи виносять на берег небезпечні предмети навіть за 50 км від місця потрапляння їх у воду.
Голова Миколаївської ОВА зазначив що, для повної очистки усіх українських пляжів від небезпечних предметів може знадобитися до 70 років. Людські та матеріальні ресурси оцінити наразі неможливо.
— Дуже важко оцінити шкоду, завдану росіянами Чорному морю. Ми не можемо повністю знати, що вони там висипали, – підсумував Кім.
Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що туристичний сезон у Миколаївській області 2023 року відбудеться частково, оскільки в регіоні досі є небезпечні для відвідування місця.
З початку великої війни туристичний потік в Миколаївській області знизився на 82%.
Нагадаємо, «НикВести» дізналися, яким буде туристичний сезон в Миколаївській області-2023, які місця регіону сьогодні є безпечними для туристів, а які – заборонені для відвідування. Подробиці у статті «Чи існує туризм на Миколаївщині під час великої війни?».