Головне управління Національної поліції в Херсонській області

Сьогодні, 24 квітня, окупанти завдали масованого удару по території Херсонської області. Зокрема пошкодили десятки будинків, цвинтар та заклад освіти. Також є поранені та загиблі.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

За інформацією Херсонської ОВА, за добу, 23 квітня, ворог 83 рази обстріляв мирні населені пункти Херсонщини. Зокрема випустив 412 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації. А місто Херсон росіяни атакували тричі, застосувавши 13 снарядів. Дві людини загинуло, ще шестеро – отримали поранення.

У відділі комунікації поліції Херсонської області зазначили, що 24 квітня війська РФ безперервно атакували Херсонський та Бериславський райони з реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії, авіації та БПЛА.

На село Кізомис ворог здійснював авіаційні атаки, чим пошкодив десятки житлових будинків та службовий автомобіль поліції. Поранення дістали дві місцеві жительки.

Повідомляється, що під час артилерійського обстрілу міста Берислав поранення отримала 80-річна жінка. Також пошкодили службовий автомобіль поліції.

Ворог бив і по селу Гаврилівка, де пошкодив цвинтар.

За цю добу під вогнем окупантів перебувала Білозерська громада. Там пошкодили заклад освіти та будинки мирних мешканців. А у селі Велетенське внаслідок артилерійського обстрілу загинув 72-річний чоловік.

Зазначається, що по кварталах Херсона ворог стріляв із різного виду озброєння. Найбільше постраждали прибережні райони та передмістя. Там пошкоджень зазнали будинки, магазини та цивільна інфраструктура. Під час мінометного обстрілу центрального району Херсону загинув 81-річний чоловік.

Як відомо, що за минулі дві доби поліція відкрила 23 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів російських окупантів на Херсонщині. На спецлінію надійшло повідомлення з тимчасово окупованого Генічеського району Херсонської області, що у квітні 2023 року війська РФ викрали 2 службові автомобілі центрів первинної медичної допомоги. Власне медпрацівники залишилися без можливості виїзду до хворих для надання їм кваліфікованої допомоги або транспортування пацієнтів до лікарень.

Повідомляється, що біля села Давидів Брід 30-річний місцевий житель уздовж берега річки Інгулець наступив на невідомий вибуховий пристрій, який здетонував. Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці. Наступного дня на цьому місці також підірвався 74-річний чоловік, який йшов рибалити на річку. Пораненого евакуювали та доправили в реанімаційне відділення лікарні. У нього діагностували травматичну ампутацію стопи, осколкові поранення обличчя та очей. Чоловік втратив багато крові, його стан тяжкий.

У відділі комунікації поліції Херсонської області зауважили, що за усіма фактами російської агресії проти мирного населення вже відкрили кримінальні провадження за статтею 438 «Порушення законів та звичаїв війни» Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 15 квітня росіяни обстріляли Херсон — загинули мати з донькою. Також зазначимо, що ворог щоденно обстрілює Херсон та Херсонську область. У лютому внаслідок обстрілу Херсона знищено торговий центр «Епіцентр». У березні 2023 року росіяни обстріляли човен з людьми, які намагались втекти з окупації в Херсон.