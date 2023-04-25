В Авдіївці Донецької області лишається одна дитина, яку переховують батьки. Місто перебуває в «червоній зоні», звідки евакуація неповнолітніх є обов'язковою.

Про це заявив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері «Радіо Свободи» 24 квітня.

— Не можемо її поки знайти, батьки ховають. У нас є вже дійсно примусова евакуація дітей. Щойно знайдемо дитину, то одразу вивеземо, — сказав він.

Віталій Барабаш зазначив, що в останніх близько 10 родин з Авдіївки була аналогічна ситуація, коли вони ховали дітей, бо не хотіли виїжджати.

Начальник МВА пояснив, що згідно із законодавством не можна розлучати дітей із сім'єю. Хоча б один із батьків має супроводжувати дитину. Були випадки, коли ті, хто не хотів виїжджати, змінювали місце проживання та ховали дітей від евакуаційних груп.

— Ховають будь-де: у родичів, у знайомих, у не дуже знайомих, аби не їхати на безпечніші території, не лише Донецької області, а й взагалі України, — додав глава міста.

Нагадаємо, прифронтове місто Авдіївка Донецької області опинилося у «червоній зоні» і з 27 березня закрите для в'їзду. Туди, зокрема, не зможуть в'їхати журналісти, волонтери через небезпечну обстановку.