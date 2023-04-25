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У застосунку «Дія» зʼявилась функція скасувати шеринг авто. Сервіс доступний як для власника автівки, так і для належного користувача.
Про це розробники оголосили 25 квітня.
Щоб скористатися послугою, власники машини мають:
Якщо скасовує належний користувач, то необхідно:
Скасування відбудеться автоматично — і техпаспорт зникне з «Дії» належного користувача.
Нагадаємо, через застосунок «Дія» тепер можна отримати ще один документ – витяг про несудимість.
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Наукові інновації чи корупційний бізнес? Як Закон №7588 ліквідує тіньові схемиАртем Чорноморов
У застосунку «Дія» зʼявилась функція скасувати шеринг авто. Сервіс доступний як для власника автівки, так і для належного користувача.
Про це розробники оголосили 25 квітня.
Щоб скористатися послугою, власники машини мають:
Якщо скасовує належний користувач, то необхідно:
Скасування відбудеться автоматично — і техпаспорт зникне з «Дії» належного користувача.
Нагадаємо, через застосунок «Дія» тепер можна отримати ще один документ – витяг про несудимість.