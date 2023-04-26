Заступник Миколаївського міського голови з питань медицини Анатолій Петров повідомив, що керівництво міста вивчає ситуацію зі скороченням медпрацівників у Лікарні швидкої медичної допомоги, яка набула розголосу після репортажу «НикВести».

В коментарі кореспонденту «НикВести» віце-мер повідомив, що поки що він не має остаточної позиції та висновку з цього питання.

— В мене позиція буде, коли я вивчу всю «піднаготну» й тоді вам скажу, – відповів Анатолій Петров.

На зауваження, що на посаді він працює вже не один рік і має розуміти стан справ в комунальних лікарнях, він сказав, що хоче ретельно вивчити документи саме цієї лікарні.

— Не перший рік (працюю, - прим.), звичайно, але мені треба проаналізувати ситуацію, фінансовий план, укладені угоди, штатний розпис і таке інше. А вже потім зробити висновок. Почекайте трохи, я сьогодні буду там (у ЛШМД, - прим.), зустрінусь з керівниками лікарні та управління охорони здоров’я, – повідомив Анатолій Петров.

Як відомо, завтра, 27 квітня, відбудеться пленарне засідання Миколаївської міської ради. Але, на думку посадовця, не треба чекати, що на ньому будуть якісь рішення по вищезазначеній проблемі.

— Завтра на сесії не потрібно рішення якесь очікувати. Рішення готується, – додав Анатолій Петров.

Нагадаємо, у лютому минулого року редакція «НикВести» також зверталася до віце-мера Анатолія Петрова стосовно результатів перевірки миколаївського пологового будинку №3 щодо неформальних плат. Тоді, у відповідь на запитання журналіста, він пообіцяв, що їх розмітять на сайті управління охорони здоров'я. Однак в подальшому обіцяна публікація так і не з'явилася.

Також нагадаємо, що у п’ятницю, 28 квітня — через день після засідання сесії, профільна комісія Миколаївської міськради розгляне питання скорочення штату в Лікарні швидкої медичної допомоги.