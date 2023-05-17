У Миколаєві почастішали випадки негайного відібрання дітей у батьків, які не виконують своїх обов’язків та не належним чином дбають про малюків.

Про це повідомляють в Миколаївській міськраді з посиланням на слова начальниці служби у справах дітей міської ради Юлії Кравченко.

Вона зауважила, що кількість таких ситуацій значно зросла після повернення великої кількості миколаївців, що виїхали на початку повномасштабного вторгнення.

Наразі, з такими сім'ями працюють фахівці соціальних служб.

— Однак, є й випадки, коли ми два тижні не можемо застати маму в тверезому стані, - каже Юлія Кравченко. - Рішення про негайне відібрання дитини приймається колегіально, через виконком міськради. Спершу його розглядає комісія з питань захисту прав дитини, — зазначила Юлія Кравченко.

Відомо, що про дітей, що потрапили в складні життєві ситуації, часто повідомляють сусіди. Люди звертаються до поліції, а звідти інформація вже надходить до міської служби у справах дітей.

Нагадаємо, 3 травня, у Миколаєві 3-річна дівчинка померла від удушення, коли бавилася на батуті в дитячому містечку «Казка» у Миколаєві. Після чого, слідчі поліції затримали 45-річну власницю батуту за «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки».

У вівторок, 16 травня, у Заводському райсуді Миколаєва було прийняте рішення арештувати власницю батуту в дитячому містечку «‎Казка», на якому загинула дівчинка.