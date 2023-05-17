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У Миколаєві почастішали випадки негайного відібрання дітей у батьків, які не виконують своїх обов’язків та не належним чином дбають про малюків.
Про це повідомляють в Миколаївській міськраді з посиланням на слова начальниці служби у справах дітей міської ради Юлії Кравченко.
Вона зауважила, що кількість таких ситуацій значно зросла після повернення великої кількості миколаївців, що виїхали на початку повномасштабного вторгнення.
Наразі, з такими сім'ями працюють фахівці соціальних служб.
— Однак, є й випадки, коли ми два тижні не можемо застати маму в тверезому стані, - каже Юлія Кравченко. - Рішення про негайне відібрання дитини приймається колегіально, через виконком міськради. Спершу його розглядає комісія з питань захисту прав дитини, — зазначила Юлія Кравченко.
Відомо, що про дітей, що потрапили в складні життєві ситуації, часто повідомляють сусіди. Люди звертаються до поліції, а звідти інформація вже надходить до міської служби у справах дітей.
Нагадаємо, 3 травня, у Миколаєві 3-річна дівчинка померла від удушення, коли бавилася на батуті в дитячому містечку «Казка» у Миколаєві. Після чого, слідчі поліції затримали 45-річну власницю батуту за «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки».
У вівторок, 16 травня, у Заводському райсуді Миколаєва було прийняте рішення арештувати власницю батуту в дитячому містечку «Казка», на якому загинула дівчинка.
У Миколаєві почастішали випадки негайного відібрання дітей у батьків, які не виконують своїх обов’язків та не належним чином дбають про малюків.
Про це повідомляють в Миколаївській міськраді з посиланням на слова начальниці служби у справах дітей міської ради Юлії Кравченко.
Вона зауважила, що кількість таких ситуацій значно зросла після повернення великої кількості миколаївців, що виїхали на початку повномасштабного вторгнення.
Наразі, з такими сім'ями працюють фахівці соціальних служб.
— Однак, є й випадки, коли ми два тижні не можемо застати маму в тверезому стані, - каже Юлія Кравченко. - Рішення про негайне відібрання дитини приймається колегіально, через виконком міськради. Спершу його розглядає комісія з питань захисту прав дитини, — зазначила Юлія Кравченко.
Відомо, що про дітей, що потрапили в складні життєві ситуації, часто повідомляють сусіди. Люди звертаються до поліції, а звідти інформація вже надходить до міської служби у справах дітей.
Нагадаємо, 3 травня, у Миколаєві 3-річна дівчинка померла від удушення, коли бавилася на батуті в дитячому містечку «Казка» у Миколаєві. Після чого, слідчі поліції затримали 45-річну власницю батуту за «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки».
У вівторок, 16 травня, у Заводському райсуді Миколаєва було прийняте рішення арештувати власницю батуту в дитячому містечку «Казка», на якому загинула дівчинка.