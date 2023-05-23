Команда міської ради відвідала миколаївських морських піхотинців, які тримають фронт на східному напрямку. До Дня морської піхоти України воїнам передали автомобілі та ордери на квартири.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

У понеділок, 22 травня, секретар міської ради Дмитро Фалько та перший заступник міського голови Віталій Луков та директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана зустрілись із командуванням морської піхоти та миколаївськими воїнами, які боронять Україну на східному напрямку. Морським піхотинцям передали 6 позашляховиків, які були придбані з міського бюджету.

Також чотирьом миколаївським захисникам вручили ордери на квартири.

Як відомо, у Миколаєві діє комплексна програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2023 роки», згідно з якою з міського бюджету виділяють кошти на потреби військових частин та підрозділів ТрО. Зокрема, цього року було виділено 200 млн грн. Ці кошти переважно спрямовуються на закупівлю автомобілів, тактичного спорядження й необхідної техніки для виконання військових завдань.

Також у 2023 році Миколаївська міська рада затвердила «Програму забезпечення житлом військовослужбовців військових частин Миколаївського гарнізону». Як пояснив міський голова Олександр Сєнкевич, за цією програмою із міського бюджету виділяють кошти на придбання квартир тим військовим, які проявили себе під час захисту нашої держави від російського агресора. Кандидатур на отримання квартир подають командири частин за погодженням начальника гарнізону.

Цього року, з міського бюджету на програму виділено 200 мільйонів гривень. За ці кошти планують придбати до 150 квартир.

Нагадаємо, у вівторок 23 травня в Україні відзначають День морської піхоти. Зранку морські піхотинці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського підняли свій прапор біля будівлі Миколаївської міськради.

Також, Президент Володимир Зеленський приїхав на фронт, щоб привітати військових із Днем морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ. Зеленський присвоїв звання Героя України та вручив ордени «Золота Зірка» полковнику Юрію Андрієнку та полковнику Миколі Паласу. Також нагородив морпіхів орденами Богдана Хмельницького І, ІІ та ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня та орденом Данила Галицького.