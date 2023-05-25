У четвер, 25 травня, на засіданні спеціальної комісії погодили виділення матеріальної допомоги ще 10 дітям з Миколаївщини, чиї бать перебували чи перебувають у полоні.

Про це повідомив перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик.

Так, з початку внесення відповідних змін до обласної програми соцзахисту «Турбота» таку грошову допомогу на оздоровлення у розмірі 10 тисяч гривень отримали вже більше 200 дітей.

— Друзі, звертаюся до тих, чиї близькі/знайомі мають дітлахів та були або перебувають у полоні. Незабаром розпочнеться літо, дітки потребують відпочинку, оздоровлення та реабілітації. Звертайтеся до Миколаївської обласної ради та Представництва Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Південного регіону та заповнюйте відповідну заяву, — закликав Миколаївців Антон Табунщик.

Додаткову інформацію стосовно виплат можна отримати за номерами:

068 440 48 24 – Миколаївська обласна рада

0800 200 202 – Представництво Координаційного штабу Південного регіону

Подати заявки можна за адресою: Миколаїв, вул. Нікольська, 37.



