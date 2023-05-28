Фото для ілюстрації

Вночі 28 травня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони знищено ворожий ударний БПЛА «Shahed-131/136».

Про це повідомили у повітряному командуванні «Південь».

Також вчора, 27 травня, о 14:03 та 21:00 ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади, інформують в Миколаївській ОВА. Постраждалих та руйнувань немає.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, вночі 26 травня сили протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищили два ворожих ударних БПЛА «Shahed-136/131» над Миколаївщиною.