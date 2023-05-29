На Миколаївщині у Кривоозерському районі суд повернув державі давню археологічну пам'ятку - курган доби бронзи та раннього заліза (ІІІ тисячі років до нашої ери – І тисяча років нашої ери).

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, пам'ятка ще у 2000-х була незаконно передана у приватну власність для ведення сільськогосподарської діяльності.

— Прокуратурою вивченням відкритих баз даних про об’єкти культурної спадщини регіону встановлено, що спірний курган на початку 2000-х років незаконно передано у приватну власність у складі сільськогосподарської земельної ділянки під час розпаювання земель на території Берізківської сільської ради колишнього Кривоозерського району, — йдеться в повідомленні.

Згідно з законом, власником археологічних пам'яток може бути тільки держава, а передача земельної ділянки, на якій розташована така пам'ятка є незаконною і передує знищенню історичного об'єкта.

— Зважаючи на бездіяльність власника пам’ятки та реагуючи на порушення інтересів держави, окружною прокуратурою пред’явлено позов до суду, який задоволено у повному обсязі, —зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо,

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