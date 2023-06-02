Приватне акціонерне товариство «Миколаївська теплоелектроцентраль» оголосила тендер на капремонт ділянки тепломагістралі, розташованою по Каботажному узвозі.

Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Попередньо визначена вартість робіт 9 мільйонів 955 тисяч 843 гривень.

Аукціон запланований на 12 червня. Переможець повинен здати роботи до кінця року.

В техзавданні відзначається, що необхідність капітального ремонту обумовлена корозійним зносом трубопроводів, викликаним тривалим терміном експлуатації.

Мова йде про ділянку між турбінним відділенням та піковою водогрійною котельною протяжністю у 390 метрів. Споживачами теплової енергії є житлові будинки та об’єкти соціально-культурного призначення. Ділянка забудована капітальними будівлями і спорудами різного призначення.

Раніше приватне акціонерне товариство «Миколаївська теплоелектроцентраль» оголосило тендер на розробку проєктно-кошторисної документації з капремонту майже 300 метрів теплотраси по вулиці Маріупольській, на якій кожного року стаються аварії.