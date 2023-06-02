Приватне акціонерне товариство «Миколаївська теплоелектроцентраль» оголосила тендер на капремонт ділянки тепломагістралі, розташованою по Каботажному узвозі.
Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.
Попередньо визначена вартість робіт 9 мільйонів 955 тисяч 843 гривень.
Аукціон запланований на 12 червня. Переможець повинен здати роботи до кінця року.
В техзавданні відзначається, що необхідність капітального ремонту обумовлена корозійним зносом трубопроводів, викликаним тривалим терміном експлуатації.
Мова йде про ділянку між турбінним відділенням та піковою водогрійною котельною протяжністю у 390 метрів. Споживачами теплової енергії є житлові будинки та об’єкти соціально-культурного призначення. Ділянка забудована капітальними будівлями і спорудами різного призначення.
Раніше приватне акціонерне товариство «Миколаївська теплоелектроцентраль» оголосило тендер на розробку проєктно-кошторисної документації з капремонту майже 300 метрів теплотраси по вулиці Маріупольській, на якій кожного року стаються аварії.
Нагадаємо, восени 2021 року стало відомо, що за п’ять років на поточний ремонт тепломережі на вулиці Маріупольській (колишня Московська) «Миколаївська ТЕЦ» витратила близько 3,5 мільйонів гривень. 2022 року планували капітально відремонтувати ділянку в межах вулиці Адмірала Макарова та вулиці Потьомкінської, однак проєкт не було втілено через початок повномасштабного вторгнення РФ.
Також Миколаївська ТЕЦ оголосила тендер на розробку проєктно-кошторисної документації на реконструкцію тепломагістралі по вулиці Нікольській.
Приватне акціонерне товариство «Миколаївська теплоелектроцентраль» оголосила тендер на капремонт ділянки тепломагістралі, розташованою по Каботажному узвозі.
Про це, як пишуть «НикВести», свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.
Попередньо визначена вартість робіт 9 мільйонів 955 тисяч 843 гривень.
Аукціон запланований на 12 червня. Переможець повинен здати роботи до кінця року.
В техзавданні відзначається, що необхідність капітального ремонту обумовлена корозійним зносом трубопроводів, викликаним тривалим терміном експлуатації.
Мова йде про ділянку між турбінним відділенням та піковою водогрійною котельною протяжністю у 390 метрів. Споживачами теплової енергії є житлові будинки та об’єкти соціально-культурного призначення. Ділянка забудована капітальними будівлями і спорудами різного призначення.
Раніше приватне акціонерне товариство «Миколаївська теплоелектроцентраль» оголосило тендер на розробку проєктно-кошторисної документації з капремонту майже 300 метрів теплотраси по вулиці Маріупольській, на якій кожного року стаються аварії.
Нагадаємо, восени 2021 року стало відомо, що за п’ять років на поточний ремонт тепломережі на вулиці Маріупольській (колишня Московська) «Миколаївська ТЕЦ» витратила близько 3,5 мільйонів гривень. 2022 року планували капітально відремонтувати ділянку в межах вулиці Адмірала Макарова та вулиці Потьомкінської, однак проєкт не було втілено через початок повномасштабного вторгнення РФ.
Також Миколаївська ТЕЦ оголосила тендер на розробку проєктно-кошторисної документації на реконструкцію тепломагістралі по вулиці Нікольській.