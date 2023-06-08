Через підрив Каховської гідроелектростанції національний парк «Нижньодніпровський» зазнав збитків у 46,5 мільярдів гривень.

Про це пише «Каховська ГЕС | штаб info» за матеріалами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Вода піднялася на 3,5 метра на території близько 80 тисяч гектарів, від чого майже всі острови «Нижньодніпровського» опинилися затопленими.

Увесь видовий склад флори (понад 1016 видів рослин) та фауни нацпарку постраждав від затоплення, а деякі види — під загрозою зникнення, зокрема, кабани, лані, олені благородні, козулі, зайці-русаки, фазани, бобри, ондатри.

Національний природний парк «Нижньодніпровський» — природоохоронна територія у Херсонській області. Територія НПП «Нижньодніпровський» — одна з найцінніших природних заплавно-літоральних комплексів в Європі. У дельті Дніпра і на прилеглих територіях збереглися типові та рідкісні угруповання заплавних лісів, боліт, лук, піщаних степів, степових схилів Дніпра та балок, відслонень гірських порід, серед яких 12 рідкісних типів рослинності, які включені до Зеленої книги України.

Також там мешкає 71 вид тварин, росте 32 види росли, що включені до Світового Червоного списку МСОП, до Європейського Червоного списку, до Червоної книги України та до Червоного списку Херсонської області.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

Як наслідок – почало повістю або частково захоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей, зокрема самі обласні центри. Людей та тварин автобусами та потягом евакуйовують до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа.

Станом на ранок 7 червня в Снігурівській громаді внаслідок затоплення зруйновано вже три мости. Також продовжує підвищуватися рівень води в акваторії Миколаєва: підтоплено Намив, Корабельний район, мікрорайон Соляні, мікрорайон Матвіївка, Аляудський півострів, яхт-клуб, а також на окремі ділянки Великої Коренихи та Широкої балки.

Водночас в Міненерго повідомили, що внаслідок підриву Каховської ГЕС та спричинену ним повінь в Миколаївській області підтоплено дві сонячні електростанції.