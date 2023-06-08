В умовах вкрай складної оперативної обстановки на кількох ділянках фронту в Україні тривають запеклі бої. По більшості напрямків ініціатива належить ВСУ.

Про це йдеться у свіжому огляді британської розвідки.

Як зазначили аналітики, російським окупантам, ймовірно, як і раніше наказано якомога швидше повернутися в наступ.

— Чеченські підрозділи зробили безуспішну спробу захопити місто Марівка під Донецьком, де лінія фронту мало змінилася з 2015 року, — зазначили в розвідці.

Крім того, в британській розвідці прокоментували ситуацію, яка склалася в результаті підриву росіянами Каховської ГЕС.

— До 7 червня рівень паводку в нижній течії Дніпра продовжував зростати після підриву Каховської греблі, але, ймовірно, почне знижуватися 8 червня, — прогнозують аналітики.

У розвідці зазначили, що обстріли з боку росіян ускладнили спроби евакуювати людей із затоплених населених пунктів.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти минулої доби тричі завдали артилерійських обстрілів по Очаківській громаді.