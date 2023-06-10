Станом на 07:00 10 червня почав спадати рівень води в Снігурівській громаді.

Наразі рівень води спав на 25 сантиметрів та сягає позначки 5,75 метра, повідомив очільник МВА Іван Кухта.

Водночас у зоні підтоплення залишається 13 населених пунктів. Постраждали 4886 домоволодінь. Підтоплено 350 будинків, відключено від електромережі повністю 9 населених пунктів, 4 знеструмлено частково.

З зони підтоплення евакуювали вже 658 людей, з них – 138 дітей. Маршрути евакуації працюють в посиленому режимі.

— Продовжуємо доставляти човнами допомогу в постраждалі населені пункти, здійснюємо підвіз води по місту, також працюють пункти доочистки та розливу питної води, – повідомив Іван Кухта.

Нагадаємо, начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта припускає, що чотири мостові переходи, які зараз знаходяться під водою через техногенну повінь, можуть бути зруйновані.