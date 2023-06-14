У середу, 14 червня, у Міланському соборі поховають колишнього прем’єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, друга Володимира Путіна.

Про це пише Reuters.

Деякі італійські опозиційні політики, включно з колишнім прем'єр-міністром Джузеппе Конте, відмовилися відвідати службу.

Для колишніх прем'єр-міністрів Італії в минулому проводили державні похорони, але це перший випадок, коли було оголошено національний день жалоби, що є безпрецедентною честю. Таке рішення схвалює уряд.

День жалоби не є державним святом, а скоріше символічною даниною, під час якої над державними будівлями припускають прапори. Європейський парламент також вирішив віддати свою шану таким чином.

У Мілані вінки поклали до фасаду міського готичного собору перед похоронами, які починаються о 16:00 за київським часом, а також встановили гігантські екрани, щоб люди могли стежити за ними з площі.

Очікується, що всередині собору перебуватиме близько 2300 людей, зокрема прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Серджіо Маттарелла та лідер лівоцентристської Демократичної партії (PD) Еллі Шляйн.

Нагадаємо, що Сільвіо Берлусконі помер на 87-му році життя 12 червня.