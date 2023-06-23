В п'ятницю, 23 червня в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї, що спрощує отримання дозволу на зброю, полегшує пошук інформацію про наявну зброю та надає відповідь про несудимість.

Про це в телеграм каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Він каже, що основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що українці зможуть легко отримувати та перевіряти потрібну їм інформацію з переліку послуг наявних за посиланням: Єдине вікно для громадян (mvs.gov.ua).

Цей сайт дозволяє просто в дома отримати потрібну послугу не звертаючись до органу Нацполіції.

— Основними перевагами впровадження ЄРЗ є те, що укранці зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Окрім того, завдяки діджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедура отримання дозволів буде спрощена,– зазначає Ігор Клименко

Додаткову інформацію можна узяти в чат-боті Єдиного реєстру зброї у Телеграмі @arms_mvs_bot

чи зв'язавшись за телефоном: 044-33-44-035.

Протягом перших трьох годин після запуску реєстру авторизувалося понад 3,5 тисячі власників зброї та зацікавлених осіб.

— Люди активно цікавляться Єдиним реєстром зброї, тому відвідуваність в середньому по 500 користувачів з одночасним відвідуванням одного вікна. А ці дані підтверджують важливість та довгоочікуваність запуску реєстру, – каже Ігор Клименко

Додаючи прохання не завантажувати систему реєстру в один день купою запитаннями без гострої потреби, адже реєстр працюватиме не лише сьогодні.

Нагадаємо, що 25 травня у застосунку “Дія” запустили опитування про те, який варіант володіння зброєю українці вважають найбільш прийнятним. Участь в опитуванні взяли 1 млн 726 тисяч 452 особи.