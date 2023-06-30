Днями окупанти з російської роти «Шторм» розповсюдили відео зі скаргами на умови проживання та ставлення командування. Після цього бійці миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського вдарили по будівлі та знищили її разом з особовим складом ворога.

Відео палаючих «апартаментів» росіян опублікували на сторінках бригади у соцмережах.

Звернення загарбники з російського «Шторму» записали 28 червня та заявили, що відмовляються виконувати накази командування, оскільки їх три місяці тримали на передовій без зарплат, а тепер знову відправляють у м'ясорубку.

— Спочатку нас було 150 людей, ми прибули до зони СВО, після запеклих боїв, після всього, що ми побачили, ось залишки пацанів, що залишилися. Нас сьогодні привезли з передової до цих апартаментів. Усі в інтернеті бачили це місце. Тут полковник ФСБ погрожував мобілізованим, які відмовилися. І зараз, після дороги ми відпочили рівно 3 години з передка. Де, на передку, нам не постачалися ні боєкомплекти, ні вода, ні харчування, не вивозилися трьохсоті, досі там гниють двохсоті, їх ніхто просто не забирає. Віддаються жахливі накази, які не варто було б виконувати. Ми взагалі вважаємо, що нас просто обнуляють. Це особиста думка наша. Ось наш залишок із 150 осіб. Три місяці ми служимо, нам жодного разу не заплатили зарплату. Зараз до нас приїхали і сказали: пацани, треба їхати до Приютного на передок. Знову до м'ясорубки, де ми вже були. Ми звідти просто не повернемося, — скаржилися вони.

Після публікації відео українцям вдалося встановити місцезнаходження будівлі. Миколаївські морпіхи оперативно її знищили.

«Скиглі жалілися на умови проживання своїх залишок. То ж ми їх трохи покращили. На відео палаючі апартаменти цих виродків. Горіть у пеклі, тварюки», — прокоментували в 36-й бригаді.

Раніше миколаївські морські піхотинці опублікували кадри знищення ворожого складу боєприпасів.