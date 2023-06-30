На Миколаївщині обмежили в’їзду автотранспорту на територію РЛП «Тилігульський», що поблизу села Українка Коблівської громади.

Таку рекомендацію надали члени комісія Миколаївської обласної ради з питань екології, охорони довкілля, раціонального природокористування, туризму та рекреації надала рекомендації щодо обмеження.

Зазначається, що в’їзд обмежено на час рекреаційного періоду. Конкретні проміжки часу в документі не вказані.

Раніше повідомлялося, що в Миколаївській області жителі Коблівської громади обурилися будівництвом паркану на території регіонального ландшафтного парку «Тилігульський». Місцева влада перевіряє законність загорожі.

Пізніше стало відомо, що в’їзд транспорту на територію Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» обмежили за погодженням профільної комісії Миколаївської обласної ради.