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У Миколаївській ОВА оголосили повторний тендер на монтаж сирен в 100 селах області. Планують витратити на роботи 3,6 мільйони гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorrо.

Попередній тендер було оприлюднено 19 травня. Однак через неможливість усунення виявлених порушень законодавства у сфері публічних закупівель, його відмінили. Зазначається, що у розділі «Вид предмету закупівлі» при оголошені закупівлі обрано – Закупівля товару, а фактично предметом закупівлі є закупівля послуг.

Управління з питань цивільного захисту Миколаївської облдержадміністрації шукає виконавця послуг з монтажу 100 штук сирен «С-40К» та налагоджування встановленого обладнання з підключенням його до територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) Миколаївської області.

Нагадаємо, що сирени були закуплені за 2 мільйони 330 тисяч гривень. Їх придбали у ФОП «Пилипів Сергій Андрійович».

Аукціон стартує 11 липняя. Переможець повинен буде до 1 грудня цього року встановити сирени в 100 селах Миколаївського та Баштанського районів. Гарантійні зобов’язання - не менше 12 місяців.

Раніше повідомлялося, від 24 лютого минулого року в Україні сирена пролунала понад 16 тисяч разів. За цей час діти провели у підземних укриттях в середньому близько 920 годин або понад 38 днів.