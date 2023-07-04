У Миколаєві збільшили час роботи стадіонів Центральний та Зоря.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Тож, стадіон Центральний та Зоря тепер працюватимуть із 6:00 до 21:00.
Раніше, миколаївці в Contact Centre писали про необхідність створення більш гнучкого графіку роботи стадіонів, щоб вони могли тренуватися як рано вранці, так і пізно ввечері.
— Чи можна зʼясувати питання чому Центральний міський стадіон працює лише з 8-ї ранку? (хоча до березня 2022-го це будо з 6-ï) Охорона цілодобова, влітку сонце встає рано, комендантська година до 5-ї. Ті, хто залишився у тилу о 8-й у більшості вже має бути на роботі, до того ж в цей час там скажена спека. Багато хто дуже чекав на його відкриття увесь цей час й було б класно, якби час роботи був зручний саме для того, щоб займатись спортом, а не лише для відмітки, що стадіон відкрито. Буду дуже вдячний за відповідь. Звернення до охорони наштовхується на пропозицію бігати в парках разом з собаками та дірявим асфальтом, – написав миколаївець.
Як відомо, стадіони Центральний та Зоря відновили свою роботу на початку травня. Також у травні у спорткомплексі «Зоря» відбувся перший заплив у відремонтованому басейні.
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У Миколаєві збільшили час роботи стадіонів Центральний та Зоря.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Тож, стадіон Центральний та Зоря тепер працюватимуть із 6:00 до 21:00.
Раніше, миколаївці в Contact Centre писали про необхідність створення більш гнучкого графіку роботи стадіонів, щоб вони могли тренуватися як рано вранці, так і пізно ввечері.
— Чи можна зʼясувати питання чому Центральний міський стадіон працює лише з 8-ї ранку? (хоча до березня 2022-го це будо з 6-ï) Охорона цілодобова, влітку сонце встає рано, комендантська година до 5-ї. Ті, хто залишився у тилу о 8-й у більшості вже має бути на роботі, до того ж в цей час там скажена спека. Багато хто дуже чекав на його відкриття увесь цей час й було б класно, якби час роботи був зручний саме для того, щоб займатись спортом, а не лише для відмітки, що стадіон відкрито. Буду дуже вдячний за відповідь. Звернення до охорони наштовхується на пропозицію бігати в парках разом з собаками та дірявим асфальтом, – написав миколаївець.
Як відомо, стадіони Центральний та Зоря відновили свою роботу на початку травня. Також у травні у спорткомплексі «Зоря» відбувся перший заплив у відремонтованому басейні.