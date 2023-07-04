— Чи можна зʼясувати питання чому Центральний міський стадіон працює лише з 8-ї ранку? (хоча до березня 2022-го це будо з 6-ï)

Охорона цілодобова, влітку сонце встає рано, комендантська година до 5-ї.

Ті, хто залишився у тилу о 8-й у більшості вже має бути на роботі, до того ж в цей час там скажена спека. Багато хто дуже чекав на його відкриття увесь цей час й було б класно, якби час роботи був зручний саме для того, щоб займатись спортом, а не лише для відмітки, що стадіон відкрито. Буду дуже вдячний за відповідь.