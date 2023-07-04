Завтра у Миколаєві починають працювати дитячі садки у Заводському та Корабельному районі. Загалом їх можуть відвідувати 800 дітей.

Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

За словами мера, спеціалізована комісія перевірила якість відремонтованих укриттів та дала згоду на відкриття дитсадків.

«Надалі у нас на черзі ще три заклади. Ну і решта, в яких наразі тривають ремонти укриттів»,– повідомив Олександр Сєнкевич.

Батьки можуть дізнатись, які заклади в місті працюють або планують відкритись у найближчому садочку. Влада не публікує адреси дитсадків публічно, щоб батьки не переживали за безпеку своїх дітей.