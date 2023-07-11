Про це повідомляє пресслужба компанії.
Водночас у договорі зазначається, що страхове покриття по Запорізькій АЕС діятиме лише після деокупації станції.
У пресслужбі пояснюють, що «Енергоатом» не може нести відповідальність за всі ядерні ризики, які можуть виникнути на окупованій ЗАЕС, оскільки компанія не здійснює управління реакторними установками за чинним українським законодавством.
— Подібні виключення щодо воєнних причин ядерних інцидентів є стандартною світовою практикою, – зазначає «Енергоатом».
Водночас страхування на випадок ядерного інциденту на всіх інших атомних електростанціях в Україні — діє повною мірою.
Наразі в Україні діють Запорізька АЕС, Рівненська АЕС, Південноукраїнська АЕС та Хмельницька АЕС.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.
В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.
Також у Дніпропетровській області розроблено план евакуації населення, а також визначено маршрути, якими перевозитимуть людей у безпечні місця в разі вибуху на Запорізькій АЕС.
Водночас представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Україну у нібито намірах «здійснити теракт» на Запорізькій атомній електростанції, що в Енергодарі.
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Про це повідомляє пресслужба компанії.
Водночас у договорі зазначається, що страхове покриття по Запорізькій АЕС діятиме лише після деокупації станції.
У пресслужбі пояснюють, що «Енергоатом» не може нести відповідальність за всі ядерні ризики, які можуть виникнути на окупованій ЗАЕС, оскільки компанія не здійснює управління реакторними установками за чинним українським законодавством.
— Подібні виключення щодо воєнних причин ядерних інцидентів є стандартною світовою практикою, – зазначає «Енергоатом».
Водночас страхування на випадок ядерного інциденту на всіх інших атомних електростанціях в Україні — діє повною мірою.
Наразі в Україні діють Запорізька АЕС, Рівненська АЕС, Південноукраїнська АЕС та Хмельницька АЕС.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.
В Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання, спрямовані на підготовку до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.
Також у Дніпропетровській області розроблено план евакуації населення, а також визначено маршрути, якими перевозитимуть людей у безпечні місця в разі вибуху на Запорізькій АЕС.
Водночас представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Україну у нібито намірах «здійснити теракт» на Запорізькій атомній електростанції, що в Енергодарі.