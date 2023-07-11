«Енергоатом» у червні 2023 року уклав договір страхування всіх чотирьох атомних електростанцій України на понад 5 мільярдів гривень на випадок ядерного інциденту.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Водночас у договорі зазначається, що страхове покриття по Запорізькій АЕС діятиме лише після деокупації станції.

У пресслужбі пояснюють, що «Енергоатом» не може нести відповідальність за всі ядерні ризики, які можуть виникнути на окупованій ЗАЕС, оскільки компанія не здійснює управління реакторними установками за чинним українським законодавством.

— Подібні виключення щодо воєнних причин ядерних інцидентів є стандартною світовою практикою, – зазначає «Енергоатом».

Водночас страхування на випадок ядерного інциденту на всіх інших атомних електростанціях в Україні — діє повною мірою.

Наразі в Україні діють Запорізька АЕС, Рівненська АЕС, Південноукраїнська АЕС та Хмельницька АЕС.