Веселинівська районна лікарня. Фото: «Суспільне»

Депутати Веселиніської селищної ради визнали незадовільною роботу керівника районної лікарні Олександра Приходька. Також йому оголошено догану.

Відповідні документи оприлюднили у Веселинівській селищній раді.

Повідомляється, що у четвер, 6 липня, відбулося засідання сесії селищної ради. Депутати заслухали звіт про роботу та перспективи розвитку від директора комунального некомерційного підприємства Веселинівська районна лікарня Олександра Приходька.

Роботу керівника лікарні депутати визнали незадовільною, а селищний голова Олександр Румянцев оголосив йому догану за неналежне виконання обов’язків.

Зазначається, що Олександр Приходько системно не подавав звітність щодо розпорядження майном та фінансами, а також не погодив структуру штатної чисельності працівників лікарні.

Крім того, він не виконував умови контракту. Серед переліку порушень вказано невиконання розпоряджень селищного голови. Також керівник лікарні не проінформував керівництво громади про участь у судових процесах з фінансових та майнових питань.

Раніше повідомлялося, що протягом 2020-2022 років в лікарнях Миколаєва було скорочено 387,5 ставок медичних працівників. До кінця 2023 року, за планом, у місті мають скоротити ще 395 ставок.

Як відомо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язано недофінансуванням: цього рокулікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого – 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадовці почали масово заявляти, що це рішення не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій. Водночас в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак «НикВести» провели власне розслідування та зʼясували, що такі запевняння виявились неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату. Таким чином медперсонал лікарні, що цілодобово лікував важкопоранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитися на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, зокрема у нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.